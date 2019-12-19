​​​​​​​إدارة المرأة بالرقة تُدين إغلاق دار الشعب بحي زور آفا

أقدمتْ قوّات الأمن العسكريّ التّابع للنّظام السّوريّ اليوم على إغلاق دار الشّعب في حي زور آفا ذات الغالبيّة الكرديّة بالعاصمة دمشق.

وعليه أدلت إدارة المرأة بمدينة الرقة بياناً استنكارياً بمشاركة العديد من عضوات إدارة المرأة و مجالسها المدنية، وقُرئ البيان من قبل إدارية المرأة بالخط الشرقي سوسن الخلف وجاء في نص البيان:

"إن ما عاناه الشعب السوري في جميع المحافظات السورية عامة وشمال شرق سوريا خاصة، من قتل وتعذيب وتشريد وتهجير وقتل، بسبب ما يسمونه الثورة السورية التي كان سببها حقد الطاغية التركي وسياسته الغاشمة على وطننا الحبيب.

حيث جعلنا نحن الشعب السوري بكافة مكوناته نتحد قلباً وأرضاً وشعباً، للتصدي لكل من يريد المساس وتجزئة وحدة أراضينا، حيث قام الشعب في الشمال السوري بالتكاتف تحت مسمى واحد ألا وهو "أنا سوري" بغض النظر عن العرقية أو الطائفية، حيث تعلّم الشعب السوري درساً بأن الهوية السورية والدم السوري بكافة مكوناته هو دم واحد وهوية واحدة .

وبعد أن اكتشف السوريون بأن الداعم الأول والأخير للأزمة السورية هي الدولة التركية، والتي تريد أن تُعيد أمجادها العثمانية، وبث سموم الفتنة بين الحكومة السورية والشعب بمكوناته كافة.

مع الأسف إن أول من ساند تركيا لتنفيذ مخططاتها لاحتلال أرضنا هم أحفاد الشهداء الذين بذلوا أرواحهم من أجل تحرير سوريا من العثمانيين، وهم أبطال وشرفاء الغوطة الذين دحروا الاحتلال التركي، حيث سجّل التاريخ بطولاتهم العظيمة، ولكن نأسف بأن نقول من دخل الحدود السورية برفقة جيوش أردوغان، ومساعدته على احتلال أراضيهم هم أحفاد هؤلاء الأبطال الذين ذكرناهم، فجميعنا يعلم بأن الكرد والعرب في الغوطة هم من صنعوا الثورة ضد الاحتلال العثماني، وهاهم اليوم أحفادهم يخونون دماء أجدادهم، وعملوا عكس ما عمل شعبنا وأبناءنا في شمال وشرق سوريا، حيث قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل التصدي للاحتلال التركي.

واليوم نجتمع كإدارات للمرأة لنناشد الحكومة السورية بعد سماعنا لنبأ إغلاق دار الشعب في زور آفا بدمشق، حيث إننا نحن شعب شمال وشرق سوريا، كنا ولا زلنا وبعد تحرير أنفسنا من الإرهاب نهتف لوحدة الأراضي السورية أرضاً وشعباً، ومع العلم بأننا لا نطمح بسيادة ولا بانفصالنا كسوريين عن الأراضي السورية، فما قدمناه من تضحيات وضرائب حرب بسبب المؤامرات التي حاكتها الدول المتآمرة علينا فإننا نستحق أن نبدي الشكر والثناء علينا لإخلاصنا لأرضنا وشعبنا وهويتنا السورية".

ولكن تفاجأنا يوم أمس بإغلاق دار الشعب في حي زور آفا بدمشق، والتي تضم أفراد من الشعب السوري، بغض النظر عن العرقية أو الطائفية، حيث نخاطبكم اليوم بلسان السوري، السوري الحر الشريف، المُجرد من أي صفة عمالة خارجية أو رجعية أو فاشية خائنة بأرضها ووطنها.

ونحن نساء الرقة، اجتمعنا اليوم لنقول بصوت واحد بأننا نُدين هذا، وإذا كان يدل فلا يدل ألا على شيء واحد وهو بث الفتنة، وأن هناك يد تريد المساس بالوطنية السورية الحرة.

)ر ع – س ب/م ح(

ANHA