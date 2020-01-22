​​​​​​​إبراهيم القفطان: الجميع توافقوا على غزو تركيا لهذه المناطق

تصريحات القفطان جاءت خلال لقاء حضره العشرات من أهالي ريف الرقة الغربي في مزرعة الرشيد شمال غرب الرقة شرح إبراهيم القفطان من خلاله الوضع السياسي الذي تمر به منطقة شمال شرق سوريا خصوصا وسوريا عموما.

وتحدث عن الغزو التركي لشمال شرق سوريا حيث أوضح "ان الجميع توافقوا على غزو تركيا لهذه المناطق ان كان بالدعم العلني او السري او حتى من خلال السكوت عن هذا الغزو مما يثبت التآمر الدولي على الشعب السوري وتركيا تبحث عن تدعيم مصالحها في المنطقة باستخدام مرتزقة هم للأسف في نهاية الامر سوريين".

وبدأ الاحتلال التركي المباشر للأراضي السورية في الـ 24 من آب عام 2016 بموجب توافقات مع روسيا وإيران في اجتماعات آستانا ورافقه صمت أمريكي وأوربي.

وسلط القفطان الضوء على تمسك وتعنّت النظام بالعقلية السلطوية المركزية المطلقة و"عدم إبدائه أي رغبة في الحوار أو التغيير رغم كل السنوات التي مضت مما سبب في تزايد أطماع الفاشية التركية وتوغلها في سوية واحتلالها المزيد من المناطق"، مؤكداً أن الحل الحقيقي للأزمة السورية "هو الحوار السوري - السوري وداخل الأراضي السورية بغية الوصول الى حل يرضي جميع الأطراف".

ولم يبد النظام أية مقاومة في وجه جيش الاحتلال التركي الذي احتل مناطق جرابلس والباب واعزاز وإدلب وسري كانيه وتل أبيض.

وعن مؤتمر القاهرة الذي سيعقد في الفترة القادمة قال القفطان "نحن مدعوون الى المؤتمر ونمثل خارطة طريق لحل الازمة السورية بعد الاعتراف العسكري الدولي الذي نالته قوات سوريا الديمقراطية خلال فترة الحرب على داعش".

واردف القفطان "ان مؤتمر القاهرة لن يخلو من الاملاءات الدولية حاله كحال جميع المؤتمرات السابقة فكل الدول تبحث عن مصالح خاصة بها من خلال عقد هكذا مؤتمرات على اراضيها فالتوجه المصري اليوم للتدخل في حل الازمة السورية اتى رداً على التمدد التركي في الجوار المصري في ليبيا".

وكشف القفطان ان "الايام المقبلة ستحمل زيارات متكررة لتقريب وجهات النظر بين الحزب والمجتمع بما يحقق المصلحة العامة التي هي من أولويات أهداف الحزب".

(ع ع/م)

ANHA