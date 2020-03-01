​​​​​​​أُمُميّة..  نساء روج آفا أصبحن مثالاً وانضمامنا يؤكد ذلك

بمناسبة حلول الـ8 من آذار، يوم المرأة العالمي، قالت العضوة الأممية في لجنة حملة "النساء يحمين روج آفا" لمؤتمر ستار بيريفان قراجوخ، بريطانية الأصل، لوكالتنا ANHA إن يوم المرأة العالمي يحظى بأهمية تاريخية لديهن.

مشيرة إلى أن النساء في جميع أنحاء العالم يعملن من أجل تصعيد النضال في وجه الذهنية الذكورية، واصفة هذا اليوم "بالمبارك".

وبينّت بيريفان: الـ8 من آذار لازال في ذاكرتنا، ولابد أن يكون نضالنا في هذا اليوم من أجل مستقبل يحمي جميع النساء في كل مكان، معتبرة أن يوم المرأة العالمي لجميع النساء الأمميات والمقاومات.

وقالت عن سبب و جودها في روج آفا:" سبب وجودي في روج آفا نتيجة النظام الرأسمالي المتسلط بالذهنية الذكورية الموجود في بريطانيا، فالبلدان الأوروبية ليست كما يتحدثون عنها، وأننا لسنا أحرار".

وأكدت بريفان أنهن كنساء أمميات سيحتفلن بهذا اليوم في جميع الساحات والأماكن لرفع وتيرة النضال والمقاومة في كل مكان.

وحدات حماية المرأة رمز لنساء العالم

وقالت بريفان قراجوخ: إن نساء روج آفا أصبحن مثالاً لجميع نساء العالم، ورمزاً يُقتدى به في كل مكان، خاصة مقاومة المقاتلات في وحدات حماية المرأة اللواتي ناضلن في وجه أشرس الهجمات لمرتزقة داعش، وأنجزن انتصارات تاريخية وهامة، واليوم يناضلن ضد هجمات الدولة التركية.

ورأت بيريفان أن نضال نساء روج آفا من الناحية التنظيمية وفي جميع المجالات قد أبهرن به العالم، وهذا التنظيم كان سبباً لزيارة عشرات النساء من الخارج لروج آفا، وبانضمامنا إليهن نؤكد ذلك.

العضوة الأممية في لجنة حملة "النساء يحمين روج آفا" لمؤتمر ستار بيريفان قراجوخ ناشدت نساء الشرق الأوسط والعالم أن يصعّدن من نضالهن ضد الذهنية الأبوية، ويؤكدن على المقاومة وقالت: "مقاومتنا ونضالنا واحد، وكتفاً بكتف سنصل إلى الحرية ".

(س و)

ANHA