​​​​​​​أوكرانيا: حصلنا على معلومات مهمة من واشنطن بخصوص تحطم الطائرة فوق إيران

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم ، إنه لا يستبعد احتمال سقوط طائرة شركة الخطوط الدولية الأوكرانية في إيران هذا الأسبوع نتيجة إصابتها بصاروخ، ما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها، لكن ذلك لم يتأكد حتى الآن.

وأضاف أنه سيتناقش مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن التحقيق في وقت لاحق، الجمعة.

وقال الرئيس الأوكراني أن وزير خارجيته التقى دبلوماسيين أمريكيين، وحصل منهم على بيانات مهمة بشأن حادث الطائرة".

وبدوره طالب الاتحاد الأوروبي بتحقيق مستقل في تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران.

وكانت الطائرة الأوكرانية قد سقطت بالتزامن مع إطلاق إيران صواريخ على قواعد أمريكية في العراق رداً على مقتل قاسم سليماني.

(م)