​​​​​​​أوروبا تؤكد رفضها لابتزاز تركيا لها بورقة اللاجئين

وقال وزراء خارجية دول الاتحاد في بيان مشترك صدر عقب اجتماع في العاصمة الأوكرانية زغرب، إن قرار تركيا فتح حدودها مع اليونان للمهاجرين، في تجاهل لاتفاقها مع التكتل عام 2016 بشأن المهاجرين، غير مقبول وإن أي ضغط سياسي من هذا النوع سيقابل بالرفض.

كما شددوا على أن الاتحاد الأوروبي يعرب مجددا عن قلقه البالغ من الوضع على الحدود اليونانية التركية، ويرفض بشدة استخدام تركيا للمهاجرين كوسيلة ضغط لتحقيق أغراض سياسية".

إلى ذلك، أضافوا أن "الوضع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي غير مقبول"، وتابعوا قائلين في عبارات موجهة لأنقرة "لا يجب تشجيع المهاجرين على محاولة العبور بطريقة غير مشروعة سواء برا أو بحرا".

وكان جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد أعلن في وقت سابق قبيل الاجتماع أن حكومات التكتل ستبحث تخصيص المزيد من الأموال للمهاجرين في تركيا لكنها لن تقبل استخدام اللاجئين كأداة مساومة.

المصدر: وكالات