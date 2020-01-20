​​​​​​​أهالي كوباني يقدّمون واجب العزاء لذوي الشهيدين باور ورشيد

قدّم أهالي مدينة كوباني واجب العزاء لذوي الشهيدين أحمد أكنوز الاسم الحركي باور آكر والشهيد رشيد، اللذين استُشهدا أثناء مشاركتهما في مقاومة الكرامة في مقاطعة كري سبي، وهما من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية.

وشارك في المراسم التي أُقيمت في مزار الشهيدة دجلة تحت سقف خيمة مركزية، أعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية، والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقت عضوة المنسقية العامة لمؤتمر ستار في إقليم الفرات زهرة بركل كلمة طالبت فيها الصبر والسلوان لذوي الشهيدين وجميع ذوي شهداء الحرية.

وتابعت زهرة حديثها بالإشارة إلى أن "الشهيد باور كان له شأن كبير في مجاله التنظيمي، فقد عُرف بعطائه المستمر، وحبه لرفاقه ولمجال عمله، وأثناء هجوم جيش الاحتلال التركي على المنطقة لم يتردد في الدفاع عن أرضه وكرامته حتى وصل إلى مرتبة الشهادة".

وفي كلمة له، قال الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في مقاطعة كوباني دمهات باشور: إن الشهيدين قدّما تضحيات كبيرة حتى وصلا إلى مرتبة الشهادة دفاعاً عن الوطن.

ولفت إلى أن حلم جميع الشهداء كان الحصول على الحرية، والعيش بكرامة على أرض الوطن.

وما تزال وفود المُعزّين مستمرة في القدوم إلى خيمة العزاء التي نُصبت في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني.

وكان الشهيد باور ورشيد قد شُيّعا يوم أمس خلال مراسم إلى مثواهم الأخير في مزار الشهيدة دجلة.

(ج)

ANHA