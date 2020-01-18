​​​​​​​أهالي كوباني يقدمون واجب العزاء لذوي 3 شهداء

أقيمت اليوم في مدينة كوباني مراسم عزاء لذوي 3 شهداء هم كل من "اسماعيل أحمد الاسم الحركي موردم جيا، والشهيد محمود كنو الاسم الحركي جومرد كوباني، اللذين استُشهدا أثناء تأدية واجبهما العسكري، وعبد الرحمن حج علي الاسم الذي استشهد أثناء مشاركته في مقاومة الكرامة في تل أبيض المحتلة.

وكان هؤلاء الشهداء قد شُيّعوا يوم الخميس المنصرم خلال مراسم أُقيمت في مزار الشهيدة دجلة في مدينة كوباني.

مراسم العزاء أقيمت بمشاركة العشرات من الأهالي وأعضاء وإداريين في مؤسسات الإدارة الذاتية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار في مدينة كوباني عدله بكر كلمة طالبت فيها بالصبر والسلوان لذوي الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحرية والكرامة.

وأضافت: "هؤلاء الشهداء حققوا انتصارات عظيمة بصمودهم في خنادق القتال والشرف تصدياً للهجمات التي شنها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة".

وفي كلمة أخرى، قال عضو لجنة الأوقاف في مدينة كوباني محمود حبش بأن "من يدافع عن كرامته وشرفه هو شهيد، واليوم أبناؤنا يحاربون الطغاة والمحتلين دفاعاً عن كرامتهم وأرضهم".

وتستمر مراسم العزاء إلى ساعات ما بعد الظهيرة من اليوم.

(ه ح – ع م/ج)

ANHA