​​​​​​​أهالي كركي لكي ينددون بالعزلة، ويطالبون بحرية أوجلان

تمكن محامو القائد أوجلان من إجراء اللقاء معه لأول مرة، بعد توقف دام 8 سنوات في 2 أيار 2019، حيث عُقدت اللقاءات اللاحقة في 2 و22 أيار، و12 و18 تموز، و7 آب من العام 2019.

وفي 21 تشرين الأول 2019 فرضت السلطات التركية عقوبة انضباطية أخرى بحق القائد عبدالله أوجلان، وثلاثة معتقلين آخرين في إمرالي.

وصرح محامو أوجلان أن هذه العقوبات لها طابع السرية، وأنهم يجهلون مضمونها.

وخرج المئات من أهالي ناحية كركي لكي في مقاطعة قامشلو بتظاهرة حاشدة، طالبت بحرية القائد عبد الله أوجلان، ورفع العزلة عنه من قبل سلطات الدولة التركية .

المتظاهرون تجمعوا في ساحة الشهيد خبات، وحملوا لافتات كُتب عليها " العزلة المفروضة على القائد آبو هي العزلة على الانسانية، تموت القوة المتآمرة وتعيش مقاومة إمرالي"، وانطلقوا من هناك صوب وسط الناحية.

المتظاهرون هتفوا خلال ذلك بالشعارات التي تحيي أوجلان وتنادي بحريته، وسط تنديدهم بإجراءات الدولة التركية وفرض العزلة عليه.

وعند الوصول إلى وسط الناحية، وقف الجميع دقيقة صمت، أُلقيت بعدها كلمة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار شاها خليل، التي تحدثت فيها عن الفلسفة التي انتهجها أوجلان، ونادى من خلالها بأخوة الشعوب والعيش المشترك فيما بينهم.

شاها خليل قالت في كلمتها: إن شعوب شمال وشرق سوريا ومن خلال مشروع الأمة الديمقراطية الذي أطلقه أوجلان، استطاعت تحصيل حقوقها، واستمرت بفضله بالمقاومة والنضال، كما طالبت ومن خلال كلمتها بالحرية له، والسماح لعائلته ومحاميه اللقاء به.

واختُتمت التظاهرة بتعالي الشعارات التي تطالب بحرية أوجلان.

(ك-ع/سـ)

ANHA