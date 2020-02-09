​​​​​​​أهالي قرية أقيبة: بالإرادة القوية سنحرر عفرين

يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته شن الهجمات وقصف قرى ناحية شيراوا ومقاطعة الشهباء, مستهدفين المدنيين بشكل وحشي، أهالي قرية أقيبة يصفون الهجمات بالوحشية مؤكدين بقاءهم على أرضهم رغم كل الظروف.

بصدد هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين وبشكل مستمر, رصدت وكالة أنباء هاوار آراء بعض أهالي قرية أقيبة.

وقالت المواطنة فاطمة سيدو من أهالي مقاطعة عفرين: "أُجبرنا على النزوح من عفرين بسبب قصف الطيران التركي الهمجي للمدنيين, الذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين, نساء وأطفال".

وتابعت فاطمة: "يكرر الاحتلال التركي قصفه شبه اليومي على قرية أقيبة المليئة بالمدنيين ويتحجج بوجود قوات عسكرية هنا, وكل هذا في ظل صمت المجتمع الدولي, أردوغان يدّعي الإسلام، والإسلام بريء منه ومن مرتزقته الإرهابيين".

من جانبه أوضح المواطن خالد عثمان: "نستنكر هجمات الاحتلال التركي على قرانا، ونناشد الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بوضع حدّ لهذه الانتهاكات التي يرتكبها العدوان التركي الفاشي بحق كافة الشعوب".

بدورها المواطنة كوثر علو من أهالي قرية أقيبة قالت: "نحن لن نتخلى عن أرضنا ونطالب بوقف الهجمات الوحشية التي تتكرر كل يوم".

وتابعت: "هدف أردوغان هو إنهاء الوجود الكردي, لكننا سنقاوم حتى آخر رمق، ولن نسمح له بتحقيق هدفه".

أما المواطنة سهام معمو من أهالي مقاطعة عفرين تضيف: "يمارس العدوان التركي سياسة لا أخلاقية بحق كل المدنيين دون تفريق، نحن كنساء عفرين لن نترك أرضنا وسوف نقاوم هذه الهجمات العشوائية.

وآخر ضحايا القصف التركي، استشهاد المواطن علي منلا في 66 عاماً".

وختمت بالقول: "لن يستطيع الاحتلال التركي محو حقيقة وجود الشعب الكردي, وسنحرر أرضنا بالمقاومة".

(ر ح)

ANHA