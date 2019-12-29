​​​​​​​أهالي قامشلو يقدمون واجب العزاء لذوي شهداء مقاومة الكرامة

وتوافد المئات من أهالي مدينة قامشلو اليوم إلى خيمة العزاء التي نُصبت أمام مزار الشهيد دليل صاروخان لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد صادق رمضان الاسم الحركي جودي ميليتان، الذي استشهد بتاريخ 25 تشرين الأول في سري كانيه، والشهيدان كينان خليل الاسم الحركي دليلة أرارات ومحمد خالد الاسم الحركي باران قامشلو اللذان استشهدا بتاريخ 13 تشرين الأول في منطقة كري سبي أثناء التصدي لهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته خلال مقاومة الكرامة.

وبدأت مراسم تقديم واجب العزاء بالوقوف دقيقة صمت، ألقى بعدها عضوا حزب الاتحاد الديمقراطي فارس مراد و فاطمة الجاسم كلمتين استهلاها بتقديم العزاء لذوي الشهداء وتمنيا الصبر والسلوان لهم.

الكلمتان تطرقتا للانتهاكات التي يُمارسها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة بحق أهالي شمال وشرق سوريا. فيما أكّدتا على مواصلة درب الشهداء حتى تحقيق النصر وطرد الاحتلال.

وبعد انتهاء الكلمات تعالت الشعارات التي تُمجد الشهداء وسط استمرار توافد المُعزين للخيمة .

(سـ)

ANHA