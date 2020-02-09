​​​​​​​أهالي عفرين: سنقاوم حتى تحرير عفرين من الاحتلال

حول هذه الهجمات الوحشية التي تستهدف المدنيين, ومجازر تركيا والتي كان آخرها في ناحية تل رفعت في الثاني من كانون الاول 2019 وراح ضحيتها عشرات المدنيين غالبيتهم من الأطفال, رصدت وكالة أنباء هاوار آراء مُهجّري عفرين في المناطق التي تتعرض للقصف.

صمودنا سيُفشل المخطط التركي

المواطن مصطفى محمد من أبناء قرية قطمه التابعة لناحية شرا يقول: "المؤامرة التي استهدفت عفرين من قبل تركيا كان هدفها تفريغ المنطقة من سكانها الأصلين وتوطين آخرين فيها، لكننا لن نتخلى عن المقاومة وسندافع عن أرضنا، سنبقى هنا في أرضنا حتى تحريرها".

وتابع محمد: "صمود وبقاء أهالي عفرين هنا في مناطق الشهباء، ورفضهم الابتعاد عن أرضهم سيكون سبباً في فشل المخطط التركي، لهذا نشهد بشكل يومي قصفاً من قبل تركيا لمناطق الشهباء وشيراوا بهدف تخويف الأهالي ودفعهم إلى الرحيل من هنا مرة أخرى".

على المنظمات الدولية التدخل لوقف المجازر التركية

هيفين علوش من أهالي قرية ميدانا تضيف: "تركيا والمرتزقة ومنذ بداية الهجمات على عفرين ارتكبوا مجازر فظيعة بحق المدنيين، كما كان القصف التركي يستهدف المناطق المدنية، ما دفع الأهالي إلى النزوح نحو مناطق الشهباء لحماية أنفسهم".

وتابعت: "إلى اليوم يحاول الاحتلال التركي دفعنا إلى الرحيل من هنا من خلال عمليات القصف اليومية لناحية شيراوا ومناطق مقاطعة الشهباء، ماذا يريد أردوغان؟ ألم يكتفِ من كل تلك المجازر؟ ماذا فعل أطفال تل رفعت الثمانية الذين قتلوا في القصف التركي هل كانوا يحملون أسلحة؟".

وناشدت هيفين المنظمات والمؤسسات الدولية إلى التدخل بالقول: "أين هي حقوق الإنسان وأين هي الدول التي تدّعي الدفاع عن الإنسان؟ لماذا لا يضعون حداً لمجازر أردوغان؟ لماذا لا يوقفون الإبادة التي يتعرض لها الشعب الكردي من قبل الاحتلال التركي؟".

نحن أبناء عفرين لن نرضخ للاحتلال التركي

بدروه قال حسين مراد وهو من أهالي قرية كركا التابعة لناحية ماباتا: "الشعب الكردي شعب مسالم ولم يعتد على أحد, لكننا جميعاً نعرف تاريخ الدولة التركية وكيف تأسست على دماء شعوب المنطقة الأصليين، ونحن نؤكد أن المرحلة تغيرت وأصبحنا نتملك الكثير من الوعي، لهذا لن نسمح للاحتلال التركي بمواصلة هذه الإبادة بحق شعبنا وباقي مكونات المنطقة".

واستنكر مراد موقف المجتمع الدول والعالم حيال الاحتلال التركي، وصمته حيال المجازر بالقول: "تركيا المعادية للنظام الديمقراطي الذي تأسس في شمال سوريا وعفرين بدأت بالهجوم على المنطقة على مرأى ومسمع العالم كله, بهدف القضاء على أي نظام ديمقراطي في المنطقة وإبادة الكرد".

وأكد حسين مراد على مواصلة المقاومة بالقول: "نحن أبناء عفرين لن نرضخ للاحتلال التركي, لن ننحني للاحتلال مهما كلفنا الأمر, تركيا ترسل قذائفها نحونا بشكل يومي بهدف ترهيبنا وإجبارنا على الرحيل من هنا، لكننا نؤكد أننا لن نرحل، وسنقاوم حتى تحرير أرضنا من الاحتلال".

سنقاوم حتى الرمق الأخير

المواطنة ازدهار إيبش من أهالي قرية باصوفان التابعة لناحية شيراوا تقول: "أهلنا في عفرين أبدوا مقاومة عظيمة ضد الاحتلال التركي والمرتزقة، ونقول للاحتلال التركي "كفى" يكفي ممارسات وحشية بحق الشعب الكردي, شعبنا يملك القوة والإرادة وسنقاوم حتى الرمق الأخير".

ANHA