​​​​​​​أهالي عفرين يقدمون واجب العزاء لذوي ثلاثة شهداء

نُصبت خيمتا عزاء في مخيم المقاومة، ومدينة تل رفعت بمقاطعة الشهباء.

وقدّم الأهالي واجب العزاء لذوي المقاتل في وحدات حماية الشعب جكر شيخو، الاسم الحركي رستم جودي، الذي استشهد خلال مشاركته في مقاومة العصر في مرحلتها الثانية، وزهير إيبو الاسم الحركي باهوز عفرين، والذي استشهد خلال مشاركته في مقاومة الكرامة ضد الاحتلال التركي.

كما قدموا واجب العزاء لذوي المقاتل محمد حمو الاسم الحركي سيبان عفرين، الذي استشهد إثر نوبة قلبية.

وفي المراسم، استذكرت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة عفرين المحتلة، شيراز حمو الشهيدات ساكينة جانسيز، وليلى شويلماز، وفيدان دوغان.

كما أُلقيت عدة كلمات، توجه خلالها المتحدثون بالعزاء لذوي الشهداء وعاهدوا بالسير على خطاهم.

عقب الكلمات، قُرئت وثائق الشهداء وسُلمت لذويهم.

(كروب)