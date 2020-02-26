​​​​​​​أهالي عفرين يستنكرون مجزرة آقيبة ويقولون: لن نتخلى عن أرضنا

وقصف الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزون في المناطق المحتلة قرية أقيبة التابعة لناحية شيراوا بعشرات القذائف الصاروخية، مما أدى إلى استشهاد المواطن حسن حاج عزت من أهالي قرية بريمجة، وزوجته فاطمة علي من أهالي قرية بعدينو وابنتهم سيروجد حسن محمد.

كما أصيب جراء القصف التركي المواطن عصمت حمو، وجميل حمو، والمواطنة مفيدة رمزي حسن ، من قرية كورزيلة التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة.

وسبّب القصف أيضاً أضراراً مادية في ممتلكات المدنيين.

وعن تفاصيل المجزرة التركية قال عيسى مصطفى: "في ساعات الليل قام جيش الاحتلال التركي بقصف قرية آقيبة بشكل عشوائي وهمجي، مما أدى إلى وقوع مجزرة بحق مُهجّري عفرين".

وأضاف: "بعد قصف منزل حسن حاج عزت بعشرات القذائف بدأنا البحث بين الأنقاض لإخراج الجثامين، لكن الاحتلال عاود القصف لارتكاب المزيد من المجازر".

ونوه مصطفى أن الاحتلال التركي ومرتزقته يهدفون إلى إفراغ ناحية شيراوا، ليتسنى لهم احتلالها كما فعلوا بعفرين سابقاً، مضيفاً: " لن نتخلى عن قريتنا ولن نخرج منها حتى آخر قطرة دم في أجسادنا".

كما استنكر المواطن حسن مصطفى انتهاكات الاحتلال التركي ووصفها باللاأخلاقية واللاإنسانية، محمّلاً المنظمات الدولية مسؤولية ارتكاب هذه المجازر بحق المُهجّرين في ناحية شيراوا ومقاطعة الشهباء بشكل يومي.

والجدير ذكره أن الاحتلال التركي ارتكب مجزرة بحق أطفال عفرين المُهجّرين في ناحية تل رفعت في الـ 2 من كانون الأول عام 2019، وراح ضحيتها 10 مدنيين، ثمانية من بينهم أطفال.

(ج ج/م)

ANHA