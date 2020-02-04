​​​​​​​أهالي عفرين يتوافدون لخيمة عزاء شهداء مقاومة العصر

نصب مجلس عوائل الشهداء خيمة عزاء الشهداء الثلاث " أسعد محمد الاسم الحركي دل باك عفرين، نهاد محمد الاسم الحركي نامر عفرين والشهيد عمر عثمان الاسم الحركي باكور عفرين" في حديقة أحداث بمقاطعة الشهباء.

وشارك في أداء واجب العزاء المئات من أهالي إقليم عفرين المُهجّرين في مخيمات شهباء.

وزينت الخيمة بصور الشهداء وأكاليل الورود، و بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل العضو في مجلس عوائل الشهداء محمود يعقوب والذي بدأ بتقديم العزاء لذوي الشهداء وقال :"إن الشهداء هم أقدس ما على الأرض، و ولقد قاومنا 85 يوماً أمام العدوان التركي و بفضل تضحيات قواتنا سنواصل مقاومتنا حتى تحرير عفرين".

كما ألقيت كلمة من قبل عضو في مجلس ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء محمد حسين و أشار :" الجميع يعلم أننا في كل يوم نعيش في ظل هجوم الاحتلال التركي المستمر، و تحت صمت دولي و سنقف إلى جانب مقاتلينا الذين يدافعون عن أرضهم بكل شرف وإخلاص و سندعمهم ".

كما ألقيت كلمة باسم الإدارة الذاتية الديمقراطية من قبل العضوة ملك حسين و التي أشارت بدورها إلى أن هؤلاء الشهداء هم أصحاب فكر و إيديولوجية، و اختاروا طريق الشهادة بمحض إرادتهم و بعشق الوطن".

و بعد ذلك قُرأت وثائق الشهداء الثلاث من قبل العضوة في لجنة التدريب للمجتمع الديمقراطي ميديا عثمان، و نسرين عمر و سُلمت لذويهم.

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتحي مقاومة العصر ومقاومة الكرامة.

(كروب/ م ح)

ANHA