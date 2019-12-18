​​​​​​​أهالي عفرين والشهباء يُودعون شهيد المرحلة الثانية من مقاومة العصر

وشارك في المراسم المئات من الأهالي وممثلين عن هيئات ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية والأحزاب السياسية, ورفع المشاركون أعلام وحدات حماية الشعب والمرأة، وصور شهداء مقاومة العصر.

وانطلقت مواكب التشييع من أمام مشفى آفرين في ناحية فافين بالشهباء وسط تعالي أصوات الأغاني الثورية والمساندة لمقاومة العصر.

وتوقف المشيعون في مزار الشهداء في ناحية أحرص, وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، من ثم ألقيت كلمتان من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء شازيا إبراهيم والرئيسة المشتركة لمجلس إدارة مقاطعة الشهباء وفاء حسين.

واستذكرت الكلمات في مجملها جميع شهداء مقاومة العصر وقدموا التعازي لذويهم، وأشادوا بعظمة الشهداء الذين "يرسمون بدمائهم الطاهرة طريق الحرية لشعوب شمال شرق سوريا".

وأكّدت الكلمات أن المرحلة الراهنة، وفي ظل تآمر العالم على الفكر والإرادة الحرة والديمقراطية في المنطقة تتطلب منا تقديم التضحيات للوصول إلى الحرية.

وبعدها قُرئت وثيقة الشهيد, وحمل الأهالي ورفاق الشهيد جثمانه إلى مثواه الأخير في مزار شهداء مقاومة العصر وسط زغاريد الأمهات.

(ف أ)

ANHA