​​​​​​​أهالي زور آفا يعتصمون ضد ممارسات النظام السوري

أقدمتْ قوّات الأمن العسكريّ التّابع للنّظام السّوريّ يوم أمس على إغلاق دار الشّعب في حي زور آفا ذات الغالبيّة الكرديّة بالعاصمة السورية دمشق.

ولشجب ممارسات النظام السوري بحق الشعب، يعتصم أهالي الحي الآن، أمام دار الشعب، مُعربين عن سخطهم، وشجبهم حيال هذه الممارسات.

مصادر أوضحت لوكالتنا، بأن العشرات من أهالي الحي موجودين الآن أمام دار الشعب، وقالت المصادر بأن عناصر النظام لا يردون على أسئلة الأهالي حول سبب إغلاق دار الشعب، وأنهم فقط يقولون "التعليمات أتت من مكتب الأمن القومي، ولهذا أغلقنا الدار".

ANHA