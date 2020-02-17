​​​​​​​أهالي ديرك ونواحيها يقدمون واجب العزاء لذوي 7 شهداء

وتوجه المئات من الأهالي إلى قرية حليق من قرى آليا التابعة لناحية كركي لكي لتقديم واجب العزاء لذوي الشهداء نوجان جومان الاسم الحقيقي شرفين مراد و بوطان تكوشين الاسم الحقيقي مراد باتماز وسيدار شر الاسم الحقيقي آزاد جتين والشهيد زانا و روبار الذين استشهدوا في مقاومة الكرامة والشهيد روني جوانرو والاسم الحقيقي جمال موردي الذي استشهد إثر حادث في مدينة ديرك، وعضو الأمن الداخلي سامو بادايف الاسم الحقيقي كوليز الذي استشهد إثر مرض في دمشق".

وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية كركي لكي محمد جميل كلمة قال فيها "إذا قمنا بالبحث في التاريخ فسنرى بأن الشهداء هم منارة وقدوة المجتمعات، الشعب الكردي حقق الانتصارات منذ بداية مسيرته نحو الحرية بفضل تضحيات الشهداء. واليوم وبفضل هؤلاء الشهداء تنعم مناطق شمال وشرق سوريا بالسلام والأمان ورسوخ مبدأ أخوة الشعوب".

عضو مجلس ناحية جل آغا أحمد الناصر ألقى كلمة باسم أهالي الناحية، وتوجه بالعزاء لذوي الشهداء، معاهداً بالسير على نهج الشهداء حتى تحقيق أهدافهم.

وانتهت مراسم العزاء بالشعارات التي تمجد الشهداء.

(ك-ع/ك)

ANHA