​​​​​​​أهالي حلب: كلما فرضت الدولة التركية العزلة على القائد كان ارتباطنا به أقوى

تواصل دولة الاحتلال التركي فرض عزلة على القائد عبدالله أوجلان في سجن جزيرة إمرالي، إضافة إلى أنها فرضت منذ الـ 21 من تشرين الأول عقوبات انضباطية عليه وعلى رفاقه المعتقلين الثلاث، ورغم تقديم المحامين اعتراضاً في النيابة، لكن اعتراضهم قوبل بالرفض.

وفي لقاءات أجرتها وكالة أنباء هاوار، للحديث أكثر حول هذا الموضوع واستطلاع آراء الأهالي حوله، استنكر أهالي مدينة حلب ممارسات الدولة التركية بحق القائد عبدالله أوجلان، وطالبوا منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بوضع حد لانتهاكات تركيا بحق جميع المعتقلين.

المواطن حميد مصطفى يقول: "إن أوجلان هو القائد الوحيد الذي نادى بحقوق وعدالة البشرية، ويناضل من أجل جميع شعوب الشرق الأوسط".

وناشد مصطفى العالم، والشعوب التي تطالب بحريتها وديمقراطيتها، قائلاً: "أين ضمير العالم؟؟؟ فنحن لا نريد الحرب، نحن شعب يطالب بالسلام من أجل قائده وشعبه، ونحن أيضاً أصحاب حق في هذا العالم، ولن نقبل الاضطهاد بحق شعوبنا وقائدنا".

وندد المواطن رمزي بكر بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان وعلى رفاقه الثلاثة المعتقلين، قائلاً: "نحن كأبناء الشعب الكردي نطلب من الجهات المعنية أن تضغط على الدولة التركية وتطالب بحرية قائدنا، فمهما حاولت الدولة التركية ممارسة الشدة كان ارتباطنا به أقوى".

كما أشار رمزي إلى أن أوجلان هو الوحيد الذي طالب بحقوق كافة المكونات دون تمييز أو عنصرية، وأنهم سيقاومون بفلسفته الديمقراطية.

ومن جانبها، استنكرت المواطنة زليخة حمود، العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وأكدت بأنهم سيتواجدون في الساحات والميادين دائماً حتى يتمكنوا من تحرير القائد أوجلان وجميع المعتقلين في سبيل الحرية.

وأنهت حديثها بالقول "كلما تقدمنا وحققنا المزيد من الانتصارات والنجاحات واقتربنا من تحقيق الحرية، كلما زادت ضغوط الدولة التركية الفاشية على القائد، وهذا ردّ واضح على خوف تركيا من فلسفة القائد".

(ج)

ANHA