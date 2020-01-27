​​​​​​​أهالي حلب يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد شيركو

توجّه المئات من أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب إلى خيمة عزاء ذوي الشهيد شيركو كوباني التي نُصبت في ساحة الشهداء غربي الحي.

وشارك في مراسم العزاء ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومؤتمر ستار والمجالس.

خلال المراسم التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ألقيت عدة كلمات باسم مجلس عوائل الشهداء، حزب الاتحاد الديمقراطي، مؤتمر ستار، مجلس حيي الأشرفية والشيخ مقصود وباسم ملتقى الأديان.

واستُهلت الكلمات بالعزاء لذوي الشهيد شيركو، ثم جاء فيها "إن الشهداء خالدون في قلوبنا، وعندما نقول الشهداء هم قاداتنا والشهداء أحياء لا يموتون فإننا هنا نقصد إيماننا بالشهداء".

بعد الكلمات، قُرأت وثيقة الشهادة للشهيد شيركو كوباني من قبل العضوة في مجلس عوائل الشهداء رمزية صالح.

مراسم العزاء انتهت بترديد الشعارات التي تُمجد الشهداء.

(س ر/س و)

ANHA