​​​​​​​أهالي حلب يشيعون جثمان المقاتل شيركو إلى مثواه الأخير

وتجمع المئات من أهالي حييّ الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب أمام مشفى الشهيد خالد فجر غربي الحي، للمشاركة في مراسم تشيع المقاتل في وحدات حماية الشعب حسين شجاع أحمد، الاسم الحركي شيركو كوباني.

وبعد وصول جثمان الشهيد شيركو إلى المقبرة في قرية بنو بمنطقة الشقيف في حلب، بدأت المراسيم بالوقوف دقيقة صمت ، وبعدها أُلقيت كلمة عضوة مجلس عوائل الشهداء بحي شيخ مقصود رمزية صالح والتي قدّمت فيها التعازي لعائلة الشهيد .

ومن ثم قُرأت وثيقة الشهيد شيركو كوباني من قبل العضوة في مجلس عوائل الشهداء كردستان عليكو وسُلمت لذويه.

ووري جثمان الشهيد شيركو كوباني الثرى وسط ترديد الشعارات التي تمجّد بالشهداء .

(س ر، ح م/م ح)

ANHA