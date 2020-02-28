​​​​​​​أهالي الطبقة يطالبون بالكشف عن مصير القائد عبدالله أوجلان

شارك في التظاهرة أهالي الطبقة إلى جانب المئات من أعضاء اللجان والمؤسسات التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية وأهالي المدينة.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "إخماد حريق إيمرالي إخماد غضب الشعوب، نطالب بالاطمئنان على حياة القائد أوجلان ولقائه بمحاميه، لتجمعنا الإنسانية ولتساعدونا في إنقاذ قائد الإنسانية" بالإضافة لصور القائد عبدالله اوجلان وصور الشهداء.

وانطلقت التظاهرة من امام إدارة المرأة في الطبقة وصولا الى مركز الثقافة والفن.

وردد المتظاهرون شعارات تحيي القائد وتنادي بحريته. وفي كلمة ألقتها طالبت العضوة في مجلس عوائل الشهداء فاطمة محمد " الأمم المتحدة بالكشف عن مصير القائد عبدالله اوجلان".

وبدوه أكد رئيس فرع حزب سورية المستقبل في الطبقة مثنى عبد الكريم ان "ما حصل يوم امس في ايمرالي هو مؤامرة بحق كافة الشعوب"، محملا "الدولة التركية مسؤولية حياة القائد ومن معه".

كما دعت وناشدت الرئيسة المشتركة للمجلس المدني في الطبقة ماجدة الحسين للسماح "لعائلة القائد ومحاميه بمقابلته والاطمئنان عليه".

(و ه / م)

ANHA