​​​​​​​أهالي الطبقة يشيعون مقاتلين استشهدا خلال مقاومة الكرامة

وشارك العشرات من أهالي منطقة الطبقة اليوم، في مراسم تشييع الشهيدين أحمد جدوع الاسم الحركي أحمد شهاب و شمسي جدوع الاسم الحركي أبو علاء ،المقاتليَن في مجلس الطبقة العسكري، المنضوي تحت راية قوات سوريا الديمقراطية، واللذين استشهدا في مقاومة الكرامة، خلال التصدي لهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا .

المراسم أقيمت في مزار الشهداء بالطبقة، وبدأت بالوقوف دقيقة صمت، تزامن مع عرض عسكري قدمه مقاتلو مجلس الطبقة العسكري،

ألقيت بعدها عدة كلمات باسم مجلس عوائل الشهداء ألقت إحداها العضوة فيه رشا الطه.

كلمة باسم مجلس الطبقة العسكري ألقاها القيادي فيه دوشكا محمد، و كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، ألقاها نائب الرئيس المشترك للمجلس التشريعي شادي ابراهيم.

الكلمات استُهلت بتقديم العزاء لذوي الشهيدين وتمنت لهم الصبر والسلوان، فيما استنكرت هجمات الاحتلال على مناطق شمال وشرق سوريا.

و أكدت الكلمات وقوف شعوب المنطقة، وبكافة مكوناتهم مع قوات سوريا الديمقراطية واستمرارهم بالمقاومة، في وجه المحتلين مطالبين تركيا بإخراج مرتزقته من الأراضي السورية.

وبعد انتهاء الكلمات قُرئت وثيقتا الشهادة من قبل العضوة في مجلس عوائل الشهداء فاطمة العلي، وسُلمت لذويهما، ووُري بعدها جثماني الشهيدين الثرى في مزار الشهداء وسط تعالي الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي المقاومة.

(و ه/سـ)

ANHA