​​​​​​​أهالي الطبقة خلال اعتصام: خروج المحتل ومحاسبة المجرمين مطلبنا

وبُدء الاعتصام ببيان قرأته الرئيسة المشتركة للجنة الثقافة والفن بالطبقة بيريفان دودخ تحت شعار" الأرض أرضنا...نفديها بدمائنا...أخرج من أرضنا" ويشارك في هذه الفعالية، التي تستمر ليومين، العشرات من أهالي الطبقة.

وحمّل البيان المجتمع الدولي المسؤولية عن تمادي الاحتلال التركي وداعش وجبهة النصرة في طغيانها وعدوانها على شعوب شمال وشرق سوريا، مُؤكداً أن جميع الشعوب ترفض الاحتلال، وتقف صفاً واحداً إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية.

وزُينت جدران قاعة المركز الثقافي التي تقُام فيها فعاليات الاعتصام بصور الشهداء والشعارات الرافضة للاحتلال التركي، والتي كُتبت بعدد من اللغات ورسوم كاريكاتيرية للفاشي أردوغان تصف مدى وحشيته وتعطشه للدماء.

وخلال اليوم الأول زار وفد من حزب سوريا المستقبل فرع الطبقة خيمة الاعتصام حيث ألقت ممثلة مكتب المرأة فيه، سلام كيروان، كلمة عبّرت من خلالها عن تكاتف جميع المكوّنات السورية في وجه الغزو التركي الذي يُمثّل الوجه الآخر لمرتزقة داعش.

وختمت كيروان كلمتها بالإشارة إلى المطالبات الشعبية في عموم الشمال السوري التي تنادي بخروج المحتلين والمرتزقة وإعادة الأرض لأهلها وإيقاف حملات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي.

وفد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كان أيضاً من ضمن الزائرين، حيث ألقى فيه الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا القاضي عماد القراف كلمة أكّد من خلالها "أن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تُكثّف من الجهود الرامية لمحاسبة مجرمي الحرب الذين سفكوا دماء الأبرياء تحت حجج وذرائع واهية لتبرير الأطماع التركية في الأراضي السورية".

وقدّمت فرقة التراث والفنون الشعبية في الطبقة فقرات غنائية تراثية، كما قدمت فرقة المسرح بالمركز الثقافي عرضاً مسرحياً جسد الواقع المرير الذي تعيشه شعوب شمال وشرق سوريا في ظل العدوان والاحتلال من قتل وتهجير واغتصاب وخطف.

ومن المُزمع أن يستمر الاعتصام حتى نهاية يوم غدٍ، وسيشهد زيارات وفود من الطبقة والرقة وتقديم المزيد من النشاطات والعروض الفنية والثقافية.

(غ م- و ه/ م)

ANHA