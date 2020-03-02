​​​​​​​أهالي الشيخ مقصود... سننتصر لأن أوجلان من رسم لنا طريق الحرية

خرج، اليوم، المئات من أهالي القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب بتظاهرة للكشف عن صحة وسلامة القائد عبدالله أوجلان، بعد نشوب الحرق في جزيرة إمرالي.

وتجمّع المتظاهرون أمام ساحة كراج عفرين بالحي رافعين الأعلام الصفراء التي تحمل صور القائد أوجلان، ولافتات كتب عليها "قائدنا... حياتنا"، "بالإرادة والمقاومة سنفشل المؤامرة على القائد APO".

وانطلقت التظاهرة من أمام الكراج إلى دوار القائد أوجلان، ردد خلالها المتظاهرون الشعارات التي تنادي بحياة القائد "لا حياة بدون القائد".

وعند وصولهم إلى الدوار وقفوا دقيقة صمت، ثم تحدث عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطي مرعي شبلي عن ممارسات الدولة التركية بحق أوجلان في سجن إمرالي، وقال "مهما فعلت الدولة التركية نحن سائرون على نهج وفكر القائد عبدالله أوجلان، لأن القائد أوجلان هو من رسم لنا طريق الحرية والديمقراطية، بفكره وفلسفته سننتصر وسنفشل جميع المخططات الفاشية التركية".

وأشار شبلي، إلى أن القائد عبدالله أوجلان هو من صمم أخوة الشعوب، وأردف "من يريد التحرر من الظلم والعبودية عليه أن يذهب لقراءة كتب القائد أوجلان".

وطالبت عضوة مجلس الشهيدة شيلان في القسم الشرقي لحي الشيخ مقصود، كلستان شيخو، المنظمات الحقوقية بالكشف عن صحة أوجلان ورفع العزلة المفروضة عليه.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تنادي بحياة القائد، وتندد بالممارسات التركية.

(كروب/هـ ن)

ANHA