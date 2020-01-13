​​​​​​​أهالي الحسكة: الشعب موحّد والوحدة مطلوبة من الأحزاب

تعتبر وحدة الصف الكردي مطلباً شعبياً يسعى إليه كل كردي, ولكن العوائق السياسية والخلافات الحزبية تشكل عائق أمام آمال الشعب, إضافة إلى الفتن والذرائع التي يزرعها الاحتلال التركي، من خلال أحزاب المجلس الوطني، لإبعاد الأحزاب عن بعضها.

وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، أعلن عن مبادرة من شأنها تقارب الأحزاب والرؤى الكردية، وأيدته في ذلك الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبر بيان.

ولكن الاحتلال التركي، وككل مرة يحاول إفشالها من خلال أعضاء المجلس الوطني الكردي، وهذا ما ظهر خلال ما نشره عضو المجلس الوطني الكردي إبراهيم برو، يوم أمس.

وفي هذا السياق التقت وكالة أنباء هاوار ANHA مع بعض أهالي الحسكة, لمعرفة آراءهم عن وحدة الصف الكردي, وعن العوائق التي تقف أمام هذه الوحدة.

محمد بدر، من أهالي مدينة الحسكة قال: "في هذا الوقت الحساس الشعب الكردي بحاجة إلى وحدة صفوفهم, الأحزاب الكردية تعقد الكثير من الاجتماعات، ولكن بعضهم يهرب من الوحدة الكردية دون وجود أسباب".

ونوّه بدر، أن قوات سوريا الديمقراطية، والشعب الكردي في المنطقة يبادران لتوحيد الصف الكردي, ولكن في المقابل أحزاب المجلس الوطني الكردي يتجاهلون كل هذه المبادرات, ومن المخجل المطالبة بحقوقهم، وهم جالسون في الخارج تحت سلطة أردوغان".

ودعا بدر، الأحزاب التي تسعى إلى الوحدة القبول بجميع الشروط المتاحة, للوقوف في وجه الهجمات التي تستهدف الشعب الكردي، وتابع "مطلبي من الشعب الكردي الوحدة، ونقول بصوت واحد للأحزاب التي تتهرب من الوحدة الكردية لا نقبلكم".

ومن جانبه قال فرحان مراد، "الأحزاب التي تهرب من الوحدة الكردية لها مصالح شخصية, الجنرال مظلوم عبدي قام بدعوة جميع الأحزاب الكردية, وسمح لهم بفتح مكاتبهم الحزبية والتنظيمية".

ومن جانبه لفت المواطن رمضان فتاح، أن الشعب الكردي موحد في روج آفا وشمال وشرق سوريا منذ أعوام، وقاوم الكثير من الاعتداءات والظلم.

ونوّه فتاح, بالقول "الشعب ومنذ زمن موحّد، وكان يتحمل الصعاب, الوحدة مطلوبة فقط من بعض الأحزاب الكردية".

وأكد فتاح، أنه "لا نقبل أي سياسي أو حزبي يريد المناصب العالية, من يريد الوحدة الكردية يجب أن يكون على أرض الوطن، ويحمل هموم ومطالب الشعب الكردي وتحقيق أمالهم".

(هـ ن)

ANHA