​​​​​​​أهالي إقليم عفرين يؤدون واجب العزاء لذوي الشهيد محمد حسن

وتوافد المئات من أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء إلى خيمة العزاء لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد محمد حسن في قرية مزارع حليصة بناحية فافين.

ونصبت خيمة العزاء أمام دار ذوي الشهيد محمد حسن، وزُيّنت الخيمة بصور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام وحدات حماية الشعب، وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت، ثم أُلقيت عدة كلمات من قبل مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين، حيث ألقى العضو جميل بريم كلمة ثم كلمة باسم مجلس ناحية أحداث ألقاها العضو شيخ مراد.

وتخللت الكلمات تقديم التعازي لعائلة الشهيد محمد والسير على خطى الشهداء.

وأكّدت الكلمات بأن شعب عفرين اختار المقاومة و مستعد للدفاع عن نفسه والتصدي لهجمات العدو أينما كان.

ومن ثم قُرئت وثيقة الشهيد محمد حسن من قبل العضوة في مجلس عوائل الشهداء زينب رشو وسلمت الوثيقة لذوي الشهيد.

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تُمجّد الشهداء وتحيي مقاومة الكرامة والعصر.

(كروب/ م ح)

ANHA