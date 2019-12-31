​​​​​​​أنور المشرف: أردوغان زعيمُ التّنظيم الدّوليّ للإخوان ومن حقّ مصر رفض تدخلاته

جاء حديث مستشار الإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريّا الدّكتور أنور المشرف، خلال تصريح لوكالة أنباء هاوار حول ما تشهده ليبيا من توتّرات وتأثيراتها على مصر، وموقف الأخيرة من دعم حكومة أردوغان لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، وإرسال مرتزقة سوريّين لدعم الإخوان هناك.

وقال المشرف في بداية تصريحه: "بالنّسبة لإرسال أردوغان المرتزقة الّذين يقاتلون تحتَ إمرته من السّوريّين إلى ليبيا، هذا الأمر جاءَ لأنّ أردوغان اليوم يعتبر هو زعيم التّنظيم الدّوليّ للإخوان المسلمين الإرهابيّ، وهو يرى أنّ حكومة الإخوان في ليبيا قد تخسر المعركة في مواجهة الجيش الوطنيّ اللّيبيّ بقيادة حفتر، لذا يحاول أردوغان إنقاذ حكومة السّرّاج الإخوانيّة، ورغبته في إنقاذ الإخوان في ليبيا؛ لأنّ هذا التّنظيم الإخوانيّ يرى أنّ الإسلام لا وطن له، ولا حدود له، وهم يعتبرون أنّ كافّة الدّول الّتي يوجد فيها عناصر التّنظيم هي تابعة لهم، ومن حقّهم السّيطرة عليها.

وحول موقف مصر من التدخل التركي في ليبيا قال المشرف "مصر عانت من التّنظيمات الإرهابيّة والتّفجيرات الّتي يقوم بها العناصر الإرهابيّة، وهذه العناصر جذورها تعود لفكر الإخوان المسلمين، ووجود هذه الجماعات المتطرّفة على حدود مصر الغربيّة يشكّل خطراً عليها، لأنّ ليبيا تربطها مساحات حدودية شاسعة مع مصر، وأيّ عدم استقرار في ليبيا سيؤثّر على جهود البناء والتّنمية في مصر، لذا من مصلحة مصر استقرار ليبيا وسيطرة الجيش اللّيبيّ على كامل التّراب اللّيبيّ، وعدم سيطرة تنظيم الإخوان المسلمين عليها".

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ANHA