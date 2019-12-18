​​​​​​​أمام أعين الروس والنظام السوري يتم سرقة صوامع الشركراك

يُقدم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على سرقة ونهب الممتلكات العامة والخاصة في المناطق التي احتلها عقب هجومهم الأخير في الـ 9 من تشرين الأول الماضي.

ومن بين الممتلكات العامة التي يتم سرقتها هي صوامع الشركراك التابعة لناحية عين عيسى، والواقعة على الطريق الدولي M4، وكانت وكالتنا قد نشرت اليوم تقريراً عن ما فعله جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بصوامع الشركراك.

ويظهر الفيديو المُرفق بالخبر، كيف يقوم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بسرقة صوامع الشركراك في وضح النهار، وأمام أعين القوات الروسية والنظام السوري، الذين لا يبعدون عن الصوامع سوى مئات الأمتار.

ANHA