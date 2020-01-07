​​​​​​​ألمانيا تقرر سحب بعض من قواتها الموجودة في العراق

وصرّح متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية لوكالة فرانس برس أن حوالي 30 جندياً متمركزين في بغداد، والتاجي، سيتم نقلهم الى الأردن والكويت، مضيفاً أن الانسحاب "سيبدأ قريباً".

وتسربت ،أمس، رسالة من الجيش الأمريكي، تبلغ العراق باتخاذ إجراءات خروجه من العراق, إلا أن وزارة الدفاع الأمريكية نفت ذلك، وقالت: إنها لا تنوي مغادرة العراق.

وكان ترامب، قد هدّد، مساء الأحد، بفرض عقوبات "كبيرة" على العراق، إذا أُجبرت القوات الأمريكية على المغادرة، فيما توعّد إيران "بانتقام كبير" إذا ثأرت لمقتل قائدها العسكري البارز قاسم سليماني.