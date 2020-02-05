​​​​​​​ألماني يكشف أن بلاده وتركيا سبب انضمام أبنائه إلى

مع ظهور مرتزقة داعش 2014, استطاعوا التأثير ـ عبر الدعاية ـ على مواقع التواصل الاجتماعي في المئات من الشبان محلياً ودولياً, ولاقى ترويجهم لوجود المال والسبايا صدىً كبيراً في الدول الأجنبية, في مسعىً منهم إلى جذب الشباب إلى صفوفه, ودفعهم للتوجه إلى مناطق محتلة من قبلهم.

مانويل وفابيان جيرارد شقيقين في العقد الثالث من عمرهما, من الشبان الذين انخرطوا في صفوف مرتزقة داعش، بعد التعرف عليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي, وتمكنا من الوصول إلى الأراضي السورية عبر مطارات ومعابر تركيا في بداية تشرين الأول/أكتوبر 2014, وتم إلقاء القبض عليهما بحسب معلومات أكدها والدهما إيرك جيرارد.

توجه الشقيقان جيرارد من ألمانيا إلى تركيا ومنها إلى سوريا انطلاقاً من مدينة غازي عينتاب التركية, و ظلّا على تواصل مع عائلتهما حتى بعد دخولهما الأراضي السورية بـ 3 أشهر, موضحيْن لذويهما انضمامهما إلى صفوف داعش, وأنهما يخضعان لدورات تدريب في سوريا, لينقطع فيما بعد الاتصال بهما.

ظل مصير الشقيقين جيرارد مجهولاً في سوريا, حتى ورود معلومات للعائلة من بعض المرتزقة في عام 2019 مفادها أن الشقيقين جيرارد بالإضافة إلى عشرين مرتزقاً، تم إلقاء القبض عليهم قبل قوات سوريا الديمقراطية على أطراف بلدة هجين, وتم اقتيادهم إلى السجن في مناطق شمال وشرق سوريا.

حول كيفية انضمامهم إلى صفوف داعش, تحدّث إيرك جيرارد وفي لقاء حصري لوكالة أنباء هاوار.

ꞌألمانيا وتركيا سهلت لهم الطريق للوصول إلى سورياꞌ

وقال جيرارد: "الحكومة الألمانية ومنذ البداية على دراية بأن أبنائي يخططون للانضمام إلى داعش, وذلك عبر السفر إلى تركيا ومنها إلى سوريا, وأوكد هذا لأن هناك صوراً تثبت لقاءهم بمجموعة مرتزقة في ألمانيا قبل التوجه إلى تركيا, كما أن ألمانيا هي التي سهّلت وصولهم إلى تركيا, دون أن تحرّك ساكناً, وتركيا بدورها سهّلت وصولهم إلى سوريا للانضمام إلى المرتزقة الإرهابيين".

ꞌرفع دعوة قضائية ضد الحكومة الألمانيةꞌ

وأشار جيرارد إلى موقف الحكومة الألمانية حيال أبنائه بعد اعتقالهم وتابع: "أنا الشخص الوحيد الذي رفعت دعوى قضائية على الحكومة الألمانية, وهذا لأنها لم تتحرك لمنع وصولهم إلى تركيا وسوريا والانضمام إلى صفوف داعش.

كما أنها بيّنت عدم استعدادها لإحضار مواطنيها ممن انضموا إلى صفوف داعش والمعتقلين في شمال سوريا, وهي تزعم بأن الإدارة الذاتية غير شرعية لهذا لا تستطيع التنسيق والتعامل معها".

ꞌعلى الحكومة الألمانية دعم جهود الإدارة الذاتية لمحاكمة عناصر داعشꞌ

جيرارد وفي ختام حديثة دعا الحكومة الألمانية إلى تحمل مسؤولياتها بالقول: "أدعو الحكومة الألمانية إلى القيام بواجبها تجاه أبنائي وجميع المعتقلين الألمان الذين انضموا إلى داعش في سوريا، وهم الأن معتقلون لدى قوات سوريا الديمقراطية, وإذا صعب الأمر, فعليها دعم جهود الإدارة الذاتية لتشكيل محكمة للمرتزقة ومحاسبتهم, مؤكداً أنه سيواظب على مراجعة المؤسسات الألمانية المعنية من أجل أبنائه".

والجدير ذكره أن قوات سوريا الديمقراطية وفي نهاية آذار/مارس العام المنصرم تمكنت من تحرير كامل المناطق التي كانت بيد مرتزقة داعش في آخر معاقل الإرهابيين "الباغوز" في ريف دير الزور الشرقي, وتمكنت من اعتقال آلاف المرتزقة من مختلف الجنسيات "عربية وأجنبية".

(ر ح)

ANHA