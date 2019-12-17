​​​​​​​أغنية جديدة تُجسد مقاومة مقاتلي قسد وأهالي سري كانيه

أصدر الفنان الكردي من ناحية الدرباسية محمد شيخموس أغنية جديدة بعنوان (ax sere kaniya) تجسد مقاومة الأهالي ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية ضد الاحتلال التركي.

وبرعاية مركز الثقافة والفن في ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة أصدر الفنان الكردي محمد شيخموس أغنيته بهدف تسليط الضوء على مقاومة الكرامة ومقاومة أهالي سري كانيه ومعاناتهم الذين خرجوا من منازلهم قسراً.

الأغنية من غناء وألحان الفنان الكردي محمد شيخموس، وتأليف الشاعر فيصل أوسكان، وسُجّلت الأغنية في استديو مركز الثقافة والفن في الدرباسية.

وخلال لقاء مع الفنان محمد شيخموس، أوضح لوكالة أنباء هاوار، أن "الهدف من هذه الأغنية هي رصد معاناة أهالي سري كانيه الذين نزحوا من منازلهم ومدينتهم قسراً، وبالتالي المقاومة البطولية التي أبداها مقاتلو ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية".

واختتم شيخموس حديثه بالقول "لكل منا أسلوب يحارب به ضد الاحتلال، وأنا كفنان أحارب المحتلين عبر الغناء، وسأبقى أرصد معاناة شعبي للرأي العام عبر الأغاني".

وناشد الفنان شيخموس ، جميع الفنانين الكرد للقيام بواجبهم تجاه هذه الثورة ليقدموا لها كل الدعم والمساندة، ومساندة الشعب ضد الفاشية وآلة القتل عبر ألحانهم وكلماتهم "فإن اتفق السلاح والقلم واللحن والكلمة معاً سيُشكلون أقوى سلاح في وجه أردوغان وحاشيته، وسيردونه على أعقابه".

هذا ومن المفترض أن يُعرض الفيديو كليب على القنوات التلفزيونية في وقت قريب.

(هـ ن)

ANHA