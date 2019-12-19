​​​​​​​أعضاء في الكونغرس الأمريكي يُطالبون بالتحقيق بالجرائم التركية

بعثت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي برئاسة إلهان عمر برسالة إلى مبعوث واشنطن الخاص بالشأن السوري جيمس جيفري حول استخدام تركيا الفوسفور الأبيض ضد مدنيين في سوريا.

وأشارت الرسالة إلى ما أورده مراقبون ومنظمات دولية من أنباء عن استخدام القوات التركية للفوسفور الأبيض خلال الهجمات على شمال وشرق سوريا, مُشدّدة على أنه، إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات فإن هذه التصرفات تشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأقرت الرسالة بأن الفوسفور الأبيض قد يستعمل لأغراض عسكرية مسموح بها بموجب القانون المحلي والدولي، غير أن التقارير الصادرة عن منظمات وشخصيات، مثل الهلال الأحمر الكردي، تُصر على أن القوات التركية استخدمت هذه المادة في ذلك اليوم كسلاح حارق ضد مدنيين، ما قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب.

وانتقدت الرسالة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي رفضت التحقيق في الموضوع واكتفت بالإعلان أنها "تتابع الوضع"، مُشيرةً إلى أن المنظمة تلقت من تركيا بعد يوم من الهجوم المزعوم منحة بمبلغ 30 ألف يورو.

وطالبت الرسالة المبعوث الخاص جيفري بعقد إحاطة مُفصّلة قد تكون مغلقة إذا اقتضى الأمر، لإبلاغ الكونغرس بما يتوفر لدى الولايات المتحدة من معلومات عن الهجمات، داعية وزارة الخارجية الأمريكية إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه ومتعدد الأطراف في الموضوع.

وطالب المُشرّعون الحكومة الأمريكية بملاحقة المسؤولين عن هذه الهجمات، لاسيما من خلال تمرير قرارات مناسبة في مجلس الأمن الدولي ورفع دعوى في محكمة الجنايات الدولية.

ووقّع على الرسالة، بالإضافة إلى عمر، الأعضاء في الكونغرس كارين باس وخوان فارغاس وشيلا جاكسون لي.

(ي ح)