​​​​​​​أرمني هجّرته تركيا من كري سبي يقول: التاريخ يعيد نفسه من جديد

تسببت تركيا بتهجير عشرات الآلاف من أبناء مناطق شمال وشرق سوريا عقب احتلالها لمنطقتي سريه كانية/رأس العين وكري سبي/تل أبيض قبل أكثر من 3 أشهر، إذ لم تفرق تركيا بين كردي أو عربي أو أرمني أو أي أحد آخر عندما اجتاحت الحدود السورية مع الآلاف من مرتزقتها وبدأت بخطوات لتوسيع مناطق احتلالها داخل سوريا.

وما إن احتلت تركيا تلك المناطق حتى بدأت حياة القاطنين فيها، الذين لم يبق منهم إلا قلة قليلة، تتحول إلى جحيم مع تكرار الانتهاكات والتضييق الذي مارسته المجموعات التابعة لتركيا بحق المدنيين من أبناء تلك المناطق.

سركيس كيسقرركيان الأرمني هجر مدينة كري سبي/تل أبيض ما إن بدأت تركيا بمهاجمتها، يقول في لقاء أجرته وكالة أنباء هاوار بأن "هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي بحقنا هي استمرارية لتلك المجزرة التي ارتكبها العثمانيون بحق الأرمن عام 1915، تركيا لم توقف انتهاكاتها بحقنا إلى يومنا هذا".

وأكد كيسقرركيان بأن تركيا لا تستهدف الكرد فقط، وإنما تستهدف جميع مكونات المنطقة، وترتكب بحقهم أبشع الجرائم من تهجير، وسلب، ونهب جميع الممتلكات وتحتل أراضيهم.

وبين بأن "جميع الأرمن الموجودين في مدينة تل أبيض المحتلة هجروا من منازلهم إلى أماكن أكثر أمناً لأن الهجوم التركي خلق الفوضى في المدينة وكان هدفهم الأساسي هو السلب والنهب والقتل".

ورأى كيسقرركيان بأن مصيرهم مجهول في ظل الصمت الدولي حيال الانتهاكات التركية بحق شعوب المنطقة، وقال بأن أوروبا تساند تركيا في عدوانها.

وكشف سركيس كيسقرركيان بأنه قام بجمع وثائق ومعلومات حول مجازر وانتهاكات تركيا بحق شعوب المنطقة، وسيقوم بتسليمها إلى المنظمات والجهات المعنية في روسيا وأمريكا وكندا.

وأكد المواطن الأرمني في ختام حديثه بأن هدف دولة الاحتلال التركي هو إبادة شعوب المنطقة، وتغيير ديمغرافيتها وتوطين أُسر المرتزقة فيها.

(ج)

ANHA