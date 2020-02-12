​​​​​​​أركان روسيا والنظام: مرتزقة تركيا يستمرون بالاستفزازات ويقتلون أكثر من 150 مدني خلال شهر

وأوضحت هيئتا الأركان في بيان مشترك أن "الاستفزازات المستمرة من جانب الفصائل الإرهابية دفعت الجيش السوري إلى القيام بعمليات بهدف ضمان الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة".

وأضاف البيان: "إن نشاط مرتزقة "هيئة تحرير الشام" والفصائل التابعة لها أفشل الجهود التي تبذلها روسيا وسوريا، والتي تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في إدلب، كما أدى قصف المسلحين إلى مقتل أكثر 150 مدنياً خلال شهر كانون الثاني الماضي".

وأكد البيان "إن المرتزقة زرعوا الألغام على الطرق وأغلقوا الممرات، التي خصصتها روسيا وسوريا لخروج المدنيين من أجل منع خروجهم".

وأوضح البيان "بعد تراجع الإرهابيين، عثر الجيش السوري على معدات وذخائر كانت بحوزة الإرهابيين من صنع دول غربية، ما يشير إلى استمرار دعم المقاتلين من الخارج".

وتتصاعد الأحداث في إدلب, عقب فشل المباحثات الروسية التركية للمرة الثانية بشأن التوتر هناك, كما سيطر النظام السوري على مناطق عديدة بريفي إدلب وحلب, بينما تستمر تركيا بإرسال التعزيزات العسكرية إلى المنطقة.

(آ س)