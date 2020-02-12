​​​​​​​أردوغان يهدد النظام السوري مجدداً ويطالبه بالانسحاب قبل نهاية الشهر الجاري

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن بلاده عازمة على إبعاد قوات النظام السوري إلى خلف (مواقع المراقبة التركية) في إدلب في نهاية شباط، حتى لو اضطرت لاستخدام الوسائل البرية والجوية.

وأضاف أردوغان: "سنفعل من أجل ذلك كل ما يلزم، بما في ذلك استخدام الوسائل البرية والجوية, سنضرب جيش النظام السوري حتى في المناطق غير المشمولة باتفاق سوتشي في حال اعتدائه على قواتنا".

وتأتي تصريحات أردوغان, بعد فشل المباحثات الروسية التركية في التوصل إلى تفاهمات جديدة, ومقتل جنود أتراك بنيران قوات النظام.

وتصاعد التوتر بين النظام بدعم روسي من جهة وتركيا من جهة أخرى, على خلفية سيطرة النظام على مواقع استراتيجية بينها الطريق الدولي "M5".

(ي ح)