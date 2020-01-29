​​​​​​​أردوغان يهاجم روسيا: لم يبقى شيء اسمه مسار أستانا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن تركيا أبلغت روسيا بأن صبرها بدأ ينفد بخصوص استمرار القصف في إدلب بشمال سوريا، منوهاً أن روسيا لم تلتزم حتى الآن باتفاقيتي "سوتشي" و"أستانا".

وأضاف أردوغان في تصريحات صحفية اليوم:" في حال التزمت روسيا باتفاقيتي سوتشي وأستانا فإن تركيا ستواصل الالتزام بهما .. روسيا لم تلتزم حتى الآن بالاتفاقيتين".

وتابع أردوغان قائلا: "لم يبق شيء اسمه مسار أستانا، علينا نحن تركيا وروسيا وإيران إحياؤه مجدداً والنظر فيما يمكن أن نفعله".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن سيطرت قوات النظام بدعم روسي على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية بعد أن انسحب منها مرتزقة تركيا.

وكان قد سبق العمليات العسكرية اجتماع لرئيسي روسيا وتركيا، حيث أعلنا عن هدنة في إدلب لم تدم طويلاً.

وتحدثت مصادر بأن الهجوم على معرة النعمان سبقه اجتماع بين تركيا والمرتزقة، أبلغتهم بأنها لم تستطع إقناع روسيا بإيقاف الهجمات، وبأنهم يجب أن يعتمدوا على أنفسهم.

(ي ح)