​​​​​​​أردوغان يرضخ لأوروبا.. بمنع عبور اللاجئين من تركيا

وأصدر الرئيس التركي قراراً لخفر السواحل يقضي بمنع المهاجرين في تركيا من عبور بحر إيجة, وذلك بعد أن زجّ الرئيس التركي باللاجئين إلى الحدود اليونانية على إثر الخلاف المحتدم بين أوروبا وتركيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن جهاز خفر السواحل قوله إنه "بأمر من الرئيس لن يُعطى أي إذن للمهاجرين بعبور بحر إيجة بسبب ما يتضمنه ذلك من مخاطر".

ويأتي قرار أردوغان بعد ساعات من انتقاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كرواتيا أمس لتركيا، قائلين إنها تستخدم يأس المهاجرين "لأغراض سياسية".

والجدير بالذكر أن الرئيس التركي سيُجري زيارة إلى بروكسل يوم غد، وسط نزاع مشحون بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين واللاجئين.

(م ش)