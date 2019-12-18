​​​​​​​أردوغان يخاطر بصراع كبير في المتوسط و ترامب يصف مساعي عزله بالانقلاب

تطرّقت الصحف العالمية الصادرة اليوم الاربعاء إلى تحركات تركيا في الشرق الأوسط, بالإضافة إلى قضية عزل ترامب.

أردوغان يخاطر بصراع كبير في البحر المتوسط إذا أرسل قوات إلى ليبيا

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم عدة مواضيع كان أبرزها التدخل التركي في ليبيا, وفي هذا السياق قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية "إن الرئيس التركي يقوم بزيادة الرهان في ليبيا وشحن الطائرات بدون طيار والدبابات والقوات الخاصة إلى الدولة الواقعة في شمالي إفريقيا التي مزّقتها الصراعات, ويبدو أنه يسعى لإنشاء مأزق استراتيجي ضخم من خلال دمج نزاعين أحدهما في ليبيا والآخر في شرق البحر المتوسط".

وأضافت "مع بداية فقدان هجوم تركيا العسكري في شمال وشرق سوريا للزخم تتصاعد التوترات السياسية على الجبهة الداخلية ومن أجل المساعدة في نزع فتيلهم يبحث أردوغان عن مهرب في شكل عدو أجنبي, والآن يبدو أنه اختار واحداً.

وأعلن أردوغان أن تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة فايز السراج ضد هجوم عسكري من قبل المشير خليفة حفتر الذي بدأ الأسبوع الماضي.

ولكن من خلال تصوره لإحساسه المتزايد بعدم الأمان والعزلة لم يصنع أردوغان خصماً واحداً في الخارج بل أغضب معظم جيرانه أيضاً.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية شهدت منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط اكتشافات رئيسية لحقول الغاز في اليونان وقبرص وإسرائيل, لكن اكتشاف حقل زهر المصري -أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط- كان ينظر إليه على أنه تغيير في اللعبة مما يُمهد الطريق لمصر لتكون مركزاً للطاقة في المنطقة.

وجرى تشكيل منتدى شرق البحر المتوسط للغاز على النحو الواجب، وبينما يشمل معظم دول المنطقة في عضويته فإن تركيا مُستبعدة, وبالنسبة لأردوغان كانت هذه خطوة لتكديس الأوراق ضد بلاده، وكان حريصاً على الانتقام.

ولا يبدو أن تركيا تميل إلى التراجع, وبعد تعهد أردوغان بإرسال قواته إلى ليبيا تلقت شمال قبرص المدعومة من تركيا طائرات بدون طيار لمساعدة أنقرة في مشاريع التنقيب عن الغاز بالقرب من الجزيرة.

لكن إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا يمكن أن يكون أكبر خطأ استراتيجي لأردوغان, وعلى وجه الخصوص إنه ضد مصر والإمارات العربية المتحدة اللتين دعمتا حفتر لسنوات في جهوده للسيطرة على طرابلس.

وطوال هذا الوقت يمر رجل تركيا العجوز -أردوغان- بأكبر صراع سياسي داخلي حتى الآن.

ترامب يصف مساعي الديمقراطيين لعزله بـ "انقلاب حزبي"

وفي الشأن الأمريكي قالت صحيفة الغارديان البريطانية "وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة شديدة اللهجة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أعرب فيها عن استهجانه لمساعي الديمقراطيين في إطار التحقيق الرامي لعزله، ومطالباً بوقف إجراءات محاكمته برلمانياً في الكونغرس.

واتهم ترامب في رسالته قبيل تصويت مرتقب لمجلس النواب على توجيه تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونغرس الديمقراطيين باستغلال غير مسبوق وغير دستوري للسلطة.

كما دافع عن مكالمته مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 25 يوليو/تموز الماضي، واصفاً مساعي الديمقراطيين لمحاكمته بأنها محاولة انقلاب حزبي وغير قانوني، وبأنها حرب على الديمقراطية الأميركية".

وكتب ترامب في رسالته ذات الصفحات الست مخاطباً بيلوسي "بمتابعة هذا الاتهام الذي لا أساس له من الصحة, فإنك تعلنين حرباً مفتوحة على الديمقراطية الأميركية, التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس".

وأضاف أن التهمة الأولى "باطلة تماماً، لا قيمة لها ومن إنتاج خيالك"، في إشارة إلى اتهامه بأنه جمد مساعدة عسكرية بقيمة 400 مليون دولار لكييف بهدف إجبار الرئيس الأوكراني على فتح تحقيق مع نجل جو بايدن أبرز منافسيه الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكّد ترامب مجدداً أن حديثه مع زيلينسكي كان "بريئاً تماماً"، مُشدداً على أنه لم يمارس "أي ضغوط" على كييف.

أما بالنسبة للتهمة الثانية، فوصفها ترامب بأنها "عبثية وخطيرة"، مُعتبراً أن تصويت مجلس النواب "لا يعدو كونه محاولة انقلاب غير قانونية".

(م ش)