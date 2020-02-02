​​​​​​​أرتال كبيرة للاحتلال التركي إلى الأراضي السورية وطريق الـM4  منطقة عسكرية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عملية دخول الأرتال العسكرية الضخمة للاحتلال التركي إلى الأراضي السورية تتواصل منذ صباح اليوم.

حيث دخل الرتل العسكري الثالث من معبر كفر لوسين عند الحدود مع لواء اسكندرون، ليرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية من دباباتٍ وناقلات جندٍ، ومدرعاتٍ، التي دخلت الأراضي السورية منذ الصباح إلى نحو 195، وسط استمرار عملية الدخول، فيما تتوجه الأرتال التركية إلى إدلب وحلب.

وفي سياق متصل تحدث المرصد عن إعلان أتستراد حلب – اللاذقية المعروف بـ M4 منطقة عسكرية من قبل قوات الاحتلال التركي.

وعزّز الاحتلال التركي من وجوده العسكري في محيط إدلب, حيث أدخل رتلاً عسكرياً كبيراً مؤلفاً من 40 آلية عسكرية صباح اليوم، إلى الأراضي السورية عبر معبر كفر لوسين شمال إدلب.

واستهدفت الطائرات الروسية، اليوم، محيط أحد أرتال الاحتلال التركي عند مروره بريف حلب الجنوبي الغربي, فيما تتواصل المعارك في ريفي إدلب وحلب بالتزامن مع قصف جوّي مكثّف.

وتأتي هذه التطورات, بعد مهاجمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان روسيا معلناً أنه لم يعد هناك شيء اسمه اتفاقيات سوتشي وأستانا.

(ي ح)