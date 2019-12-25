​​​​​​​أحمد أبو الغيط: تركيا تشكل خطراً داهماً على الأمن القومي العربي

تعليقات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جاءت ضمن كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، أمام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والذي ناقش فيه مسألة عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة.

حيث قال أبو الغيط خلال كلمته بأن "إيران وتركيا وإسرائيل، كل منها تُشكل خطراً داهماً على الأمن القومي العربي بصور مختلفة، ودرجات متفاوتة، وإن كان بين كل منها تقاطعات، فالتهديدان الإيراني والتركي يتقاطعان على الأرض السورية والتهديد التركي صارخ في ليبيا".

وأضاف أبو الغيط "نرى اليوم على الساحة الدولية، بوادر تغير في العلاقات الصينية- الأمريكية ونراه أيضاً في الدور الجديد الذي ترسمه روسيا لنفسها، ولا شك أن هذه المتغيرات غير المحسومة في قمة النظام الدولي، تضع منطقتنا العربية في موقف صعب إذ تجد نفسها محل تنافس دولي، سوف تتصاعد حدته في المستقبل .. وهو ما نلمس مظاهره اليوم بوضوح".

وبيّن أحمد بأن "سلوك إيران والاعتداءات التي مارستها في الخليج العربي، بالأخص في الصيف الماضي يمكن رؤيته اليوم من جانب تركيا، في سوريا ثم مؤخراً في ليبيا".

هذا وكان أحمد أبو الغيط قد أدان مرتين، هذا الشهر، الدور المتزايد لإيران وتركيا في شؤون الدول العربية (في منتصف ديسمبر) في منتدى الشباب العالمي في مصر، حيث قال حينها" إن غياب الدول القومية القوية،قد أثار شهية الدول غير العربية المحيطة".

(م ش)