​​​​​​​آلاف المتظاهرين في الشهباء ينددون بالعزلة ويقولون لا حياة بدون القائد

نظم مؤتمر ستار ،تظاهرة استنكارا للعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان .

وتجمع الآلاف من أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء في قرية تل قراح التابعة لناحية أحداث بمقاطعة الشهباء.

وحمل المتظاهرون اعلام مؤتمر ستار وصور القائد عبد الله اوجلان ويافطات كتبت عليها "العزلة على القائد عزلة على الإنسانية"، "سنكسر العزلة والفاشية ونضمن الأمة الديمقراطية".

وتوجه المتظاهرون إلى ساحة مخيم العصر بمقاطعة شهباء وسط ترديد الشعارات التي تحي مقاومة القائد في سجن امرالي و تدعو لوحدة الشعوب.

توقفت التظاهرة في ساحة المخيم حيث وقف المتظاهرون دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمتين باسم مؤتمر ستار لمقاطعة عفرين ألقتها العضوة هيفين رشيد، وكلمة باسم اتحاد المرأة الحرة في مقاطعة الشهباء ألقتها العضوة سلوى عجاج.

وأشادت الكلمات بمقاومة " القائد عبد الله اوجلان في سجن إمرالي من أجل حريته وحرية الشعوب المضطهدة".

وتابعت " نقبل الاستسلام ولا معنى للحياة بدون القائد".

واختتمت الكلمات بالتشديد على ضرورة رفع العزلة عن القائد عبد أوجلان.

(كروب)

ANHA