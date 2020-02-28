​​​​​​​آلاف المتظاهرين في الرقة: أوجلان كلنا معك

انطلقت التظاهرة من دوار العلم وصولاً إلى مشفى الفرات وسط المدينة، مطالبين المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بالكشف الفوري عن صحة وسلامة القائد عبدالله أوجلان، والسماح لمحاميه بزيارته.

ورفع أهالي الرقة لافتات كتب عليها "معاً من أجل حرية القائد، لا حياة دون القائد، أوجلان كلنا معك".

بعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الإدارية في لجنة المرأة غالية الكجوان كلمة أدانت فيها الحريق المفتعل في جزيرة إمرالي، وقالت:" نقول للعالم هل ماتت الرحمة في قلوبكم لتأسروا القائد عبدالله أوجلان مؤسس فكرة الأمة الديمقراطية الذي يدعو إلى الحرية والسلام العالمي".

وطالبت غالية المجتمع الدولي بالضغط على النظام التركي والكشف السريع عن صحة القائد عبدالله أوجلان، وقالت: "لا حياة دون القائد ودون فكره، وعاشت الديمقراطية وسقطت العثمانية".

هذا وسيستمر الأهالي بتظاهرات مماثلة حتى الكشف عن صحة القائد عبدالله أوجلان.

(ع خ/س و)

ANHA