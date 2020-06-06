​​​​​​​׳النظام التركي يحرم المواطنين في تركيا من حقوقهم الفنية والثقافية׳

شن 3 شبان أتراك هجوماً بالسكاكين على باريش تشاكان (20 عاماً) في 31 أيار، أثناء استماعه للأغاني الكردية في إحدى حدائق العاصمة التركية أنقرة، ما أدى إلى استشهاده، ولاقى هذا الهجوم حالة من الشجب والاستنكار من كافّة شرائح المجتمع الكردستاني.

اليوم، أدان أعضاء حركة الثقافة والفن في ناحيتي تل حميس وتل براك التابعتين لمقاطعة قامشلو العقلية الشوفينية التي زرعتها السلطات التركية في أذهان المجتمع التركي، عبر بيانين منفصلين قُرئا من قبل الإداري في ناحية تل حميس صايل مخلف، وفي ناحية تل براك عباس حسن.

وأدان البيانان: " هذه الجريمة وجميع الجرائم التي يقوم بها هذا النظام بحق تاريخ وثقافة المنطقة سواء في سوريا في كل من إدلب وعفرين ورأس العين وتل أبيض أو ليبيا".

ونوها أن "الفن وما يحتويه من غذاء للروح وتواصل بين المجتمعات من حق أي شخص".

وأضاف البيانان "إن دل هذا الإجرام على شيء فإنه يدل على قذارة هذا النظام الفاشي الذي يحرم المواطنين في تركيا من جميع الحقوق المعيشية والفنية والثقافية، ومن هنا نقول إن الرسالة التي نقوم بنشرها هي رسالة المحبة والسلام وأخوة الشعوب من خلال الأعمال الثقافية، ونقول إننا مع الشعب الكردي والتركي والعربي وجميع شعوب المنطقة ضد جميع الانتهاكات التي تقوم بها الأنظمة الفاشية وفي مقدمتها نظام أردوغان الدكتاتوري".

(ش أ/ أ ب)

ANHA