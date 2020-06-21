​​​​​​​׳الهجمات التركية الأخيرة هي استمرارية للمؤامرات التي تُحاك ضد الشعب الكردي׳

يشن جيش الاحتلال التركي منذ فجر 16 حزيران هجمات على حق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، وتنديدًا بهذه الهجمات خرج اليوم، المئات من أهالي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو بدعوة من مؤسسة عوائل الشهداء في تظاهرة.

التظاهرة انطلقت من أمام مجلس عوائل الشهداء في الناحية، وتوجهت صوب ساحة الشهيد جهاد وسط الناحية، وحمل المتظاهرون صور الشهداء الذي استشهدوا إثر الهجمات التركية على كردستان، وأعلام مؤسسة عوائل الشهداء، ولافتات كُتب عليها "لا للصمت الدولي تجاه ما ترتكبه الفاشية التركية من إبادة بحق الشعب الكردي".

وعبّر المتظاهرون عن رفضهم للهجمات التركية على مناطق حق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، عبر الشعارات التي أطلقوها "لا للاحتلال التركي"، و "نعم للمقاومة في وجه العدوان التركي".

ولدى وصول المتظاهرين إلى ساحة الشهيد جهاد خطب عضو مؤسسة عوائل الشهداء حسن عبيد في المتظاهرين وقال: "الهجمات التركية الأخيرة على مخيم مخمور وشنكال هي استمرارية للمؤامرات التي تُحاك ضد الشعب الكردي والقائد عبدلله أوجلان".

وبيّن حسن عبيد أن دولة الاحتلال التركي وعبر هجماتها الأخيرة على مناطق حق الدفاع المشروع وهجماتها المستمرة على أبناء شمال وشرق سوريا تهدف إلى كسر إرادة الشعب الكردي وشعوب كردستان، وقال: "إن هذه الجرائم لن تنال من إرادة شعبنا الذي أثبت خلال ثورة روج آفا إرادته وقوته".

(س آ-م أ/أ ب)

ANHA