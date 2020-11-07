​​​​​​​՛جيفري بتصريحاته يشرعن هجمات الاحتلال التركي՛

الرئيسة المشتركة لاتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، أناهيتا سينو، أوضحت أن تركيا هي العدو الرئيس للشعب الكردي، فهي تصرّح بذلك علنًا، وتقول إذ وُجد الكرد على المريخ سأقضي عليهم.

وفندت أناهيتا سينو تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص لسوري جيمس جيفري التي ادّعى فيها وجود حزب العمال الكردستاني في سوريا، وقالت: "هذه التصريحات غير منطقية".

ونوهت أناهيتا سينو إلى أن الدولة التركية يجب أن تكون على قائمة الإرهاب لا حزب العمال الكردستاني، وقالت: "إنّ تركيا هي التي احتلت الاراضي السورية وهاجمت شعبها وهجّرت الآلاف من المدنيين من منازلهم، ولم تقف أي دولة أمام هذه الانتهاكات، ولم يتم إدراج تركيا على قائمة الإرهاب".

وأوضحت أناهيتا سينو أن شعب روج آفا هو من انتفض وأحدث ثورة وضحى بدمائه لحماية أرضه من الهجمات والانتهاكات، وجميع المكتسبات التي تحققت حتى الآن هي بفضل أبناء روج آفا أنفسهم.

أناهيتا سينو أشارت إلى أن التصريحات الأمريكية الأخيرة التي جاءت على لسان جيمس جيفري هي نتيجة مصالحها مع تركيا، العضوة في حلف الناتو، وبهذه التصريحات تحاول منح شرعية للهجمات التركية على المنطقة، وشرعنة احتلالها.

(أ ب)

ANHA