​​​​​​​՛على الدول العالمية والأمم المتحدة عدم التستر على جرائم تركيا بعد الآن՛

اليوم، تدخل المؤامرة الدولية التي أُبرمت بحق القائد عبد الله أوجلان، والتي على إثرها خرج من سوريا، عامها الـ 23، وتنديدًا بهذه المؤامرة والعزلة المشددة المفروضة على القائد، تجمع العشرات من أهالي مدينة الرقة من الكرد والعرب، في ساحة الكراج شمال المدينة، وأدلوا ببيان إلى الرأي العام.

البيان قرئ من قبل محمد الأحمد وروكن محمود، وجاء فيه: "إن المؤامرة الدولية استهدفت الشعب الكردي في شخص القائد عبد الله أوجلان".

وطالب أهالي مدينة الرقة الدول العالمية والأمم المتحدة بالاستيقاظ من سباتها، والكف عن التستر على الجرائم الدولية التركية بحق القائد الأممي عبد الله أوجلان وشعب شمال وشرق سوريا، وضرورة الضغط على الدولة التركية للكف عن هجماتها وأطماعها التوسعية العثمانية بحق شعوب المنطقة.

وحمّل أهالي مدينة الرقة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة في الخطر المحدق بحياة القائد عبد الله وأجلان، وقالوا: "يجب الافراج عنه".

وأكد أهالي مدينة الرقة عبر بيانهم أنه على عاتق الدول الكبرى والأمم المتحدة تقع المسؤولية المطلقة في تحقيق الأمن العالمي، كما وجهوا رسالة إلى الحكومة السورية تضمنت: "نوجه رسالتنا إلى النظام السوري بتغيير سلوكياته حيال الشعب في شمال وشرق سوريا، والاعتراف بحقوقه المشروعة في سوريا".

(ع خ/ أ ب)

ANHA