​​​​​​​ وجهاء عشائر عربية وكردية: الهجمات التركية لن تتوقف عند الكرد بل ستمتد لجميع المكونات

سبق هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، التي بدأت منذ الـ17 من نيسان/ أبريل الفائت، قيام حكومة مصطفى الكاظمي ببناء جدار إسمنتي فاصل بين قضاء شنكال وروج آفا، وفصلهما عن بعضهما البعض، ليتزامن استمراره مع بدء الهجوم.

كما صعدت تركيا هجماتها على شمال وشرق سوريا، في وقت يحذر فيه وجهاء عشائر عربية وكردية أن الهجمات التركية لن تتوقف عند الكرد بسل ستشمل جميع مكونات المنطقة، داعين في الوقت ذاته إلى توحيد الصفوف في وجه الاحتلال.

ويقول في هذا الصدد، وجيه عشيرة الأومرية محمد رشاد حج خليل: "الدولة التركية تقود حرب الإبادة على مكونات شمال وشرق سوريا، وليس فقط الشعب الكردي لأن أطماع الاحتلال التركي وأهدافه لا تتوقف عند المناطق الكردية فحسب، وعند الكرد فقط، إنما يستهدف جميع المكونات التي اتحدت وقاومت معاً".

وبين خليل أنه يراد من خلالها احتلال الأراضي السورية والعراقية، وإعادة عهدها العثماني من جديد، مشيراً إلى وجود مؤامرة ضد شعوب المنطقة، وأطراف عدة من دول الجوار مشاركة فيها، قائلاً: "تركيا تخطط لمؤامرات جديدة عبر حكومة العراق، التي بدأت ببناء جدار فاصل بين روج آفا وقضاء شنكال"

ولفت حج خليل للسبل التي ستحد من تحقيق أطماع دولة الاحتلال التركي "من أجل إفشال مخططات الدولة التركية وحدة المكونات هي السبيل الحقيقي، وعلى جميع المكونات الوحدة، وتصعيد النضال والمقاومة للحفاظ على مكتسبات الشهداء".

ورفض من جهته وجيه عشيرة البومعيش في قبيلة البكارة خليل حماد الطلاع، مساعي دولة الاحتلال التركي، ورأى أنها محاولة لتقسيم الأراضي السورية، وقال: "نحن شعب وأصحاب قضية وأرض واحدة، وتقسيم البلاد لا يجوز دولياً وقانونياً".

واستنكر كذلك الطلاع الجدار الفاصل بين قضاء شنكال وروج آفا، وموقف حكومة مصطفى الكاظمي ومساعيها "نحن ضد بناء هذا الجدار الذي يفصل الشعوب عن بعضها البعض، فلا يوجد فرق بين كردي وعربي، جميعنا سواسية ويد واحدة".

وقال الطلاع "إن مساعي دولة الاحتلال التركي في تصعيد الهجمات على شمال وشرق سوريا، والعمل على بناء مستوطنات في المناطق المحتلة، هدفها استقطاع الأراضي السورية، موكداً على عدم سماح العشائر العربية والكردية بتقسيم المنطقة واقتطاع أراضيها.

(أم)

ANHA