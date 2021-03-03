​​​​​​​ شكري حمو: سقوط حزب العدالة والتنمية حتمي بسبب سياساته

مُنيت دولة الاحتلال التركية بهزيمة عسكرية كبيرة جراء هجومها على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، وبشكل خاص الهجوم الأخير على جبال غاري.

وللتغطية على فشلها العسكري صعّدت سلطات الاحتلال من هجماتها على الشعب الكردي في شمال كردستان وعلى الحزب الشعوب الديمقراطي عبر اعتقالها للسياسيين والبرلمانيين.

عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي السوري، شكري حمو، قال إن الدولة التركية كانت تسعى إلى تحقيق نصر عسكري من خلال الهجوم على غاري واحتلال المنطقة، ثم التوجه إلى شنكال واحتلالها بهدف "تضييق الخناق على روج آفا، إلا أنه فشل في ذلك بفضل تضحيات قوات الدفاع الشعبي".

واعتقلت الدولة التركية أكثر من 700 من الرؤساء المشتركين ونواب ومناصرين لحزب الشعوب الديمقراطي، وذلك بعد تصريحات عدائية أطلقها مسؤولون في الدولة التركية، ابتداءً من رئيسها رجب طيب أردوغان ووزير داخليته سليمان صويلو ووزير الدفاع خلوصي أكار.

وحيال ذلك أضاف حمو "إن حزب العدالة والتنمية يرى في حزب الشعوب الديمقراطي عائقًا أمام سياستها وبشكل خاص بعد هزيمته في غاري".

مؤكدًا أن " الدولة التركية هدفها الأول والأخير القضاء على الشعب الكردي في الأجزاء الكردستانية الأربعة".

وأضاف حمو" إن حملة الاعتقال التي تطال أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي من قبل حزب العدالة والتنمية هدفها إنهاء النشاط السياسي وإغلاق مكاتبه، لأنها تراه عائقًا أمام سياساتها، لذلك باشرت حملتها التعسفية وتضييق الخناق على أعضاء الحزب".

وفي نهاية حديثه قال عضو اللجنة السياسية في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا، شكري حمو "إن الدولة التركية تظهر أنها دولة قوية في الشرق الأوسط، وتسعى إلى إعادة سلطة الدولة العثمانية، إلا أن سقوطها حتمي في المستقبل نتيجة سياساتها العدوانية".

(م ح)

ANHA