​​​​​​​ مواطنو الدرباسية: الإدارة الذاتية طريق السلام والعدالة

يصادف، اليوم، 6 أيلول الذكرى السنوية الثانية لتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، كإحدى نتاجات ومكتسبات ثورة 19 تموز التي انطلقت شرارتها من مدينة كوباني.

هذه الإدارة انبثقت من أجل توحيد القرارات والعمل المشترك لخدمة شعوب المنطقة التي عانت من الاستبداد والاضطهاد والتمييز العنصري، وتضم كافة مكونات المنطقة، ضمن 7 إدارات ذاتية ومدنية.

وبهذا الصدد عبّر عدد من مواطني ناحية الدرباسية عن رضاهم بتأسيس الإدارة الذاتية، وأشادوا بمنجزاتها التي تحققت في فترة قياسية، وباركوا ذكرى تأسيسها على كافة شعوب المنطقة التي تسعى إلى تحقيق الحرية والسلام في العالم.

عبد الوهاب خلف، أحد مواطني ناحية الدرباسية، يقول "تأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هي من نتاج ثورة 19 تموز التي شاركت فيها كافة مكونات المنطقة، هذا المشروع عُرف على مستوى العالم بتكاتف كافة مكوناته، الأمر الذي ساعدة على فتح مكاتب الإدارة الذاتية في بعض دول العالم".

ورأى خلف، أن مشروع الإدارة الذاتية أصبح مثالًا يحتذى به في الشرق الأوسط من خلال تحرير شعوبها من الاستبداد والظلم.

وتمنى عبد الوهاب خلف، أن تأخذ الإدارة الذاتية المزيد من الخطوات الإيجابية في سبيل تطويرها وتقويتها وتلافي الأخطاء.

فيما أشاد المواطن فرحان ميرزو، بالمنجزات التي حققتها الإدارة الذاتية قائلًا "حققت الإدارة الذاتية لشمال شورق سوريا منذ تأسيسها في وقت قياسي، الكثير من الإنجازات على مستوى المنطقة عبر تأسيس المنظمات الإنسانية والمؤسسات الإدارية والخدمية التي تخدم كافة مكونات المنطقة، وتتميز بمشاركة كافة مكونات المجتمع من عرب وكرد وسريان وأشور في المؤسسات".

وعبّر ميرزو، عن رضاه عن مشروع الإدارة الذاتية بالقول "الإدارة الذاتية حققت الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة، وتقوم بتأمين كافة احتياجات الأهالي، نحن نعيش اليوم في ناحية الدرباسية في استقرار وأمن، بدليل أننا الآن نتكلم من وسط المدينة ونعيش مع كافة المكونات بأمان".

وبدورها قالت المواطنة أمل حمو، أن الإدارة الذاتية ملأ صداها العالم بسعيها إلى تحقيق السلام من كافة النواحي، وتابعت "من إنجازات الإدارة سعيُها إلى تحقيق الوحدة الكردية بين الأحزاب والقوى السياسية".

وأشارت أمل إلى أن الإدارة الذاتية أعطت المرأة مكانة كبيرة في كافة المجالات، وقالت: "الإدارة الذاتية وضعت المرأة في المقدمة من الناحية الثقافية والسياسية، نحن نساند الإدارة الذاتية بكافة خطواتها".

واختتمت أمل حمو حديثها بوصف مشروع الإدارة الذاتية بأنه "طريق السلام والعدالة" في شمال وشرق سوريا.

(هـ ن)

ANHA