​​​​​​​ مستوصف في بلدة الخاص لمعالجة المرضى في قرى الدرباسية

بسبب انتشار فيروس كورونا، عمدت الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا إلى اتخاذ التدابير الضرورية لمنع تفشيه في المنطقة، ففرضت حظر التجوال في مناطق شمال وشرق سوريا.

وفي ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة افتُتح مستوصف في قرية الخاص التابعة لناحية لها، لمعالجة المرضى من القرى، وذلك لمنع تجمع الأهالي في الناحية.

مستوصف الخاص الذي تم افتتاحه معني بمعالجة أهالي القرى التابعة للناحية، ويستقبل مشفى العلي الخاص في الناحية مرضى ناحية الدرباسية وذلك كإجراء لمنع التجمعات.

هذا المستوصف مفتوح أمام الأهالي من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1 بعد الظهر، ويتم توزيع الأدوية بشكل مجاني بالإضافة إلى المعاينة.

الإداري في مستوصف الخاص الدكتور سامر الناصر قال:" خُصص مشفى العلي في ناحية الدرباسية لمعالجة المرضى الموجودين في الناحية، ونحن قمنا بافتتاح مستوصف في بلدة الخاص بهدف معالجة أهالي القرى التابعة للناحية.

وأكد الناصر أنهم يستقبلون المرضى ويقومون بمداواتهم بشكل مجاني، وإننا مستعدون لتقديم العون والمساعدة للأهالي.

(أح/سـ)

ANHA